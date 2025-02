Candelora da record, in migliaia a Montevergine. Cecchi Paone: Segnale stupendo Migliaia di pellegrini e fedeli, femminelli e artisti per la grande festa dell'inclusione

"Da Montevergine parte un segnale stupendo. Mentre continuano a crescere discriminazioni e continuano ad alzarsi steccati da Montevergine, in Irpinia, con la Candelora parte un messaggio importante e necessario, che parla di inclusione, accoglienza e bellezza. Mi hanno invitato e quest'anno finalmente sono riuscito a venire per prendere parte ad una festa che racconta l'importanza dell'uguanza di diritti e doveri. Oltre la fede crisitana, credo il messaggio della Candelora sia importantissimo in termini di uguaglianza. La comprensione reciproca è un valore fondamentale per la comunità". Così Alessandro Cecchi Paone intervistato dai cronisti in occasione della Candelora di Montevergine. Intanto è super lavoro per la logistica dell'accoglienza. Sono migliaia le presenze registrate sul Santuario, mentre risuonano e vibrano i ritmi delle paranze arrivate dal tutta la Campania e non solo. In vetta sono già approdati intorno alle 10.30 i sindaci della rete della Candelora. Laura Nargi primo cittadino di Avellino spiega: "Come amministrazione siamo e saremo sempre al fianco della comunità Lgbtqia+".

Migliaia di pellegrini, fedeli, femminieilli e artisti sin dalle prime ore del giorno sono arrivati in vetta al Monte Partenio per un grande inchino a mamma Schiavona. La funicolare di Mercogliano è stata letteralmente presa d'assalto per la Candelora di Montevergine. Numerose paranze sono già salite in vetta per omaggiare la Madonna dal Volto Nero. "I diritti della comunità Lgbtqia* sono fondamentali e raccontano l'importanza dell' inclusione e amore universale. Come sindaco sarò sempre accanto alle associazioni da tempo impegnate in questo lavoro - spiega Nargi -". Anche il sindaco Mercogliano Vittorio D'Alessio rimarca l'importanza del grande evento, che conferma la centralità del santuario di Montevergine nei circuiti turistici del Sud Italia. "In queste ore stiamo registrando arrivi a raffica sul territorio. Per questa giornata ho chiesto all'Air di pontenziare il servizio di navette per consentire a tutti l'arrivo in vetta. La funicolare sta consentendo arrivi puntuali e rapidi, ma stiamo registrando numeri da record per questa edizione, e sono servite più navette. Siamo terra di fede e miracoli, di accoglienza e bellezza, quella di oggi è una giornata davvero straordinaria": Insieme ai sindaci è arrivato anche Mariano Gallo, in arte Priscilla Drag, che spiega: la Festa della Candelora è un momento di straordinaria luce per ogni persona. La festa dei diritti resta appuntamento irrinunciabile per riflette sull' importanza della garanzia di diritti uguali per tutti". "E' una questione di appartenenza. Questa giornata è la nostra identità che viene celebrata: come irpini che sanno accogliere e celebrare". Questo il commento di Felice Caputo che spiega: è un evento nell'evento anche artisticamente. Ci sono musicisti di grande spessore sul sagrato di Montevergine questa mattina, che rendono questo evento una celebrazione di talenti. La spontaneità è il tratto distintivo di questo evento all'insegna della tradizione e unicità".