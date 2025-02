Impianto di compostaggio ad Ariano, la replica di Gambacorta L'ex sindaco: "Limitazioni sulle destinazioni d’uso non servono a nulla"

Sull'ipotesi dell'impianto di compostaggio ad Ariano Irpino, dopo la nota del presidente del consiglio comunale, Luca Orsogna, ecco la replica dell'ex sindaco del comune ufitano, Domenico Gambacorta: "Il metodo. Lo avevo anticipato ieri: la colpa era di quelli di prima. Ma certi toni e certe volgarità dimostrano che qualcuno ha la coda di paglia. In ogni caso non ci toccano in quanto notoriamente astemi. Il merito. Se qualcuno studiasse di più saprebbe che a Buccino, in provincia di Salerno, il Consiglio Comunale ha approvato una variante al PUC stabilendo che nella zona industriale fossero ammessi esclusivamente insediamenti agroalimentari. A novembre 2024 la Regione Campania, applicando il Codice dell’Ambiente, ha autorizzato l’impianto di compostaggio "in variante ex lege della destinazione agro-industriale-alimentare della zona ASI" di Buccino. Quindi, se prima di scrivere sciocchezze, qualcuno si informasse meglio saprebbe che limitazioni sulle destinazioni d’uso non servono a nulla. Mimmo Gambacorta".