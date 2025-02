Impianto di compostaggio ad Ariano, Orsogna: "Strumentalizzazione politica" "Questa amministrazione si opporrà in tutti i modi al rilascio di autorizzazioni regionali"

Intervento da parte del presidente del consiglio comunale di Ariano Irpino, Luca Orsogna, sull'impianto di compostaggio nel comune ufitano. "Breve storia triste. Nel 2015 il Comune di Ariano Irpino fa un avviso per assegnare lotti PIP senza prevedere limitazioni o esclusioni per insediamenti di trattamento dei rifiuti. - afferma Orsogna in una nota diffusa - A causa di questo errore, compiuto dai grandi amministratori del passato, una società che vorrebbe fare compostaggio si è aggiudicata dei lotti PIP ricorrendo al Consiglio di Stato. Coloro che con i propri errori hanno consentito alla società di aggiudicarsi i lotti, gridano allo scandalo e invocano la mobilitazione generale nel maldestro tentativo di addossare le proprie colpe su chi oggi amministra la città. Questa amministrazione si opporrà in tutti i modi al rilascio di eventuali autorizzazioni regionali. Per farlo occorrerà attendere l'avvio del relativo procedimento (non ancora iniziato), ma soprattutto evitare come la peste i consigli dei grandi scienziati che hanno condotto Ariano in questa situazione non semplice".