Da star a clochard: "Rania è a Mercogliano, si è fatta aiutare è al sicuro" La cantante olandese ha vissuto per dei giorni ad Avellino, ora è a Mercogliano

"Rania Zariri è a Mercogliano. Siamo riusciti ad aiutare la giovane cantante olandese in difficoltà. È intervenuto il servizio sociale del consorzio A02 con la responsabile dott.ssa Marisa Lena che ha programmato interventi di supporto per assicurare ascolto con il servizio di psicologia d'ambito con la dott.ssa Michela Bortugno e la mediatrice linguistico culturale del Consorzio A02 dott.ssa Angela Carpino. Gli operatori hanno garantito a Rania il ristoro con un pasto caldo offerto dal Ristorante La Tavernetta.

Nel primo pomeriggio verrà accompagnata presso una comunità che la accoglierà gratuitamente per alcune ore per provvedere all'igiene e alla cura della persona.

Rania ha dichiarato di voler raggiungere un'altra regione dove incontrerà persone di propria conoscenza. Faremo tutto il possibile per continuare ad aiutarla! Sono in contatto con l'Ambasciata olandese alla quale ho spiegato la situazione di Rania e sto ricevendo le giuste indicazioni. Intanto, è sul posto la psicologa Michela Bortugno afferente ai nostri servizi sociali che sta tentando di dialogare con la ragazza.A bbiamo già ottenuto la disponibilità di una struttura sul territorio, nella quale poter ospitare Rania non solo per una doccia, ma un posto sicuro per consentirle un recupero psicofisico. Grazie a quanti si stanno mobilitando, dall' Assessore alle politiche sociali ai privati. La solidarietà e la prossimità non sono sempre scontati". Così il sindaco di Mercogliano racconta la nuova tappa del percorso di questa giovane cantante. Per giorni ha vissuto ad Avellino, dove l'amministrazione comunale aveva monitorato il caso.

Da celebrità a senzatetto. È la storia incredibile e drammatica di Rania Zariri, una vera star del mondo dello spettacolo in Olanda che ora vive per strada ad Avellino.

Dopo la morte della madre, la ragazza ha sviluppato psicosi e depressione, condizioni che l’hanno portata a vivere per strada ora si è ritrovata a vivere senza fissa dimora ad Avellino. Ora, la sua famiglia la sta cercando in Olanda. “La storia di Rania è la testimonianza di come ognuno di noi, nessuno escluso, possa vivere, a prescindere dalla condizioni di partenza, dallo status social, dalla professione, dal successo, momenti drammatici e farsi sfuggire dalle mani il controllo della propria vita”- commenta il deputato di alleanza Verdi-sinistra Francesco Emilio Borrelli messo a conoscenza della vicenda- “per questo è doveroso aiutare e sostenerci a vicenda. Rania va aiutata.

Sappiamo che la ragazza è seguita da assistenti sociali del comune e asl. Nonostante l’impegno delle istituzioni, Rania ha rifiutato ogni forma di assistenza, dichiarando con fermezza il suo desiderio di restare libera e di rivendicare il diritto all’autodeterminazione. Ci faremo da tramite con l’Ambasciata Olandese affinché possa mettersi in contatto con la sua famiglia che la sta cercando”.