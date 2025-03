Lavoro e formazione, alla Montevergine un master di I livello in Cardiologia Master di alta specializzazione in Cardiologia clinica e interventistica avanzata: iscrizioni aperte

Un master di alta specializzazione per formare sanitari dedicati al settore della cardiologia clinica e interventistica avanzata alla casa di cura Montevergine di Mercogliano. Parte la nuova sfida del centro di eccellenza per la cura patologie cardiovascolari, per formare le nuove leve altamente specializzate del settore. 1500 ore di durata per un master di primo livello, accreditato dal Miur, nel centro di alta specialità: la Casa di Cura Montevergine, che vedrà formarsi professionisti delle diverse classi di laurea delle professioni sanitarie. Non solo infermieri, ma anche tecnici di Cardiologia, radiologia e perfusionisti, tra alta specialità e innovazione.

Come iscriversi

Le iscrizioni sono già aperte e potranno essere presentate fino al 31 marzo 2025. “La nostra struttura – spiega il direttore generale della Montevergine Antonio Rainone -che è parte del Gruppo Gvm care and research, grazie ad una preziosa convenzione con l’Università degli Studi del Molise, propone un percorso formativo unico che fornirà una porta d’accesso prioritaria per l’ingresso professionale in un campo, che richiede aggiornamento costante e alta specialità”. Il corso partirà a maggio e durerà circa un anno accademico. La proposta formativa è in perfetta linea con la mission della casa di cura di Mercogliano, da anni riferimento assoluto nella cura delle patologie cardiovascolari e tecniche interventistiche avanzate.

L'eccellenza Montevergine

“La Montevergine guarda al futuro con la consapevolezza di voler garantire eccellenza e costante aggiornamento. – spiega Rainone -.Grazie al master coniugheremo due preziosi obiettivi: recluteremo nuove leve per la nostra struttura e non solo e, al contempo, creeremo nuovi posti di lavoro”.

Il master di “Cardiologia clinica ed interventistica avanzata” (anno accademico 2024-2025) si presenta, dunque, come occasione importante per quanti vogliano formarsi professionalmente con perizia, in contesti clinici ad alta intensità assistenziale, favorendo il miglioramento continuo della qualità e della sicurezza delle cure.

Il master, i crediti Cfu: ecco come fare

Il titolo del master verrà rilasciato dal Rettore dell’Università degli studi del Molise agli studenti che avranno frequentato le diverse attività, di cui si compone il percorso didattico e avranno superato la prova finale, con il conseguente riconoscimento di 60 crediti formativi universitari (Cfu). La responsabilità scientifica del master è affidata al professore Guerra, direttore del Dipartimento di medicina dell’Università degli Studi del Molise, che presiede il comitato tecnico scientifico del master. Il master di primo livello è rivolto ai candidati che sono in possesso, alla data della presentazione della domanda, di uno dei seguenti requisiti: Laurea in Infermieristica (L/SNT1), Laurea in Fisioterapia (L/Stn2), Laurea in tecniche di radiologia medica per immagini e radioterapia (L/Snt3), Laurea in tecniche di fisiopatologia cardiovascolare e perfusione cadiovascolare (L/SNT3). I posti disponibili sono 30.. Quanti interessati potranno consultare l’avviso, dedicato al master universitario di I livello in “Cardiologia clinica ed interventistica avanzata”, sul sito http://www.unimol.it, per conoscere nello specifico modalità e termini per la presentazione della domanda.