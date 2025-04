FNA Provinciale Avellino: nuove iniziative per il settore dell'agricoltura "Un progetto che nasce con l’obiettivo di offrire una piattaforma moderna e accessibile"

La Federazione Nazionale Agricoltura Provinciale Avellino ha lanciato nuove iniziative. "Agricoltura: notizie, bandi e supporto per gli operatori del settore; Artigianato e Commercio: iniziative e opportunità per le piccole e medie imprese; Sociale e Sindacale: aggiornamenti sui diritti dei lavoratori e sulle attività sindacali; Fiscalità e Previdenza: informazioni utili su tasse, contributi e pensioni; Europa: progetti e fondi europei per lo sviluppo del territorio. - si legge nella nota diffusa - Una piattaforma per la crescita del territorio. Questo progetto nasce con l’obiettivo di offrire una piattaforma moderna e accessibile dedicata all’informazione e al supporto per i cittadini in tutta la provincia di Avellino". Ulteriori dettagli sul sito della FNA Provinciale Avellino.