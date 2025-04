Aiello del Sabato, Airoma: "Faremo di tutto per stroncare i traffici di droga" Il messaggio ai giovani irpini e l'invito a rimanere sempre liberi per apprezzare la libertà

di Paola Iandolo

“Faremo di tutto per stroncare questi traffici". A sostenerlo il procuratore della Republica di Avellino, Domenico Airoma che ha incontrato gli alunni dell'Istituto comprensivo di Aiello del Sabato. " Ho detto più volte che il carcere di Bellizzi Irpino è una piazza di spaccio a cielo aperto. Combattere i traffici illeciti e lo faremo nella consapevolezza che questi non soltanto ostacolano i detenuti che vogliono seguire un percorso di rieducazione, ma costituiscono anche un pericolo per le giovani generazioni, come dimostrano purtroppo le cronache”.

Il procuratore di Avellino ha partecipato alla Giornata della Legalità organizzata dall’Istituto Comprensivo. Occasione anche per commentare il blitz della Squadra Mobile che ha sgominato un gruppo criminale guidato da A.M. di Altavilla, che controllava anche dal carcere i traffici illeciti in tutta la provincia. "Un 'operazione condotta in stretta sinergia con la Direzione Distrettuale Antimafia". Sinergia - ha rassicurato Airoma - si implementerà ancora di più.

Ma la Procura ha anche massima attenzione sulle droghe sintetiche: “Il pericolo in questo momento è costituito anche dalle droghe sintetiche. Sappiamo quello che sta accadendo negli Stati Uniti con il Fentanyl. Ci sono segnali che l’interesse da parte dei gruppi criminali ad introdurre nel mercato anche le droghe sintetiche p notevole, perchè c’è un notevole ritorno in termini di profitto, bassi costi e introiti elevati”.

Il procuratore ha lanciato anche un messaggio ai giovani dell'istituto comprensivo di Aiello del Sabato: "rimanete liberi, non diventate schiavi delle droghe o dell'alcol che vi rendono schiavi". Ha anche riferito loro una frase che ripeteva sovente il magistrato Paolo Borsellino: "dobbiamo far conoscere ai giovani il profumo della libertà ".