Avellino, un anno di Liceo del Made in Italy: "Sfida che viviamo con i giovani" Incontro tra Confindustria Avellino e gli studenti nella sede di via Palatucci

Confindustria Avellino ha celebrato un anno di Liceo del Made in Italy al "Publio Virgilio Marone". "È stato un momento importante. Il Made In Italy racchiude tutto ciò che è la garanzia rappresentata dall'Italia, la resilienza e la grande impresa italiana che ha permesso all'Italia di essere il quarto Paese esportatore al mondo. - ha affermato il presidente del Comitato di Piccola Industria di Confindustria Avellino, Angelo Petitto - È stato un momento di confronto per stabilire l'approccio sistemico di incontro tra l'impresa e la scuola. Le imprese hanno bisogno dei lavoratori e degli imprenditori del domani. Sono momenti importanti e abbiamo stabilito con le istituzioni scolastiche di incontrarci sempre più spesso. Le nostre imprese sono cambiate molto in ambito digitale. C'è la rivoluzione dell'intelligenza artificiale. È una fase di orientamento per gli studenti e di presentazione delle opportunità. È importante informare gli studenti sulle occasioni".

"Qualità ed eccellenza che hanno reso l'Italia famosa ovunque"

"Un anno importante con una vera sfida. Abbiamo dato vita ad un esperimento con questo percorso. Sono felice di affiancare il Liceo Publio Virgilio Marone e la dirigente scolastica Forino che ha creduto nella possibilità di offrire questa esperienza culturale e formativa. Sono soddisfatta. - ha aggiunto la dirigente dell'Ufficio VII Ambito Territoriale di Avellino, Fiorella Pagliuca - Auspico nell'ulteriore impegno e nell'ulteriore energia a sostegno di questo percorso. Il Made in Italy deve essere inteso come un modello imprenditoriale italiano, che si differenzia dal modello anglosassone, fordista. Piccole e medie imprese hanno creduto nella cura del dettaglio, del particolare ricercando la qualità e l'eccellenza che hanno reso l'Italia famosa in tutto il mondo".