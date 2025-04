Avellino, il vescovo benedice i promessi sposi: è festa dell'amore nel Duomo Sabato la cerimonia

Sabato 26 Aprile, sono convenute in Cattedrale le coppie di fidanzati che celebreranno il Matrimonio nei prossimi mesi. Nelle Zone Pastorali da gennaio a marzo si sono svolti gli incontri del Percorso Prematrimoniale e, a conclusione, si è celebrata l’Eucarestia. Dopo la Comunione, tenendosi per mano, i futuri sposi sono passati davanti al Vescovo per una benedizione. C’è ancora chi si sposa in Chiesa: folli o scaltri che depongono il loro amore nelle mani di Dio?