Da TikTok al Comicon, l'irpina Syna conquista la community con le sue live Sabato a Napoli ci sarà anche Syna: migliaia di follower in soli 5 mesi per la live creator irpina

Sarà una delle ospiti del Comicon 2025 di Napoli sabato 3 maggio, portando a Fuorigrotta il suo sorriso e capacità di entrare subito in connessione con persone da tutto il mondo. In pochi mesi ha riunito nella sua community migliaia di follower. Tutto è nato per gioco, quando la governance di tik tok ha deciso di attivarle la preziosa funzione che consente di organizzare le live.

"In 5 mesi la mia vita è cambiata"

In soli cinque mesi, così, il profilo dell'irpina Syna è diventata una irresistibile tappa per gli internauti del socialmedia più in voga: tik tok. Segni particolari bellissima e sorridente, dolce e spontanea, ma soprattutto in grado di essere autenticamente se stessa nelle sue live. Sono queste le caratteristiche di Syna, al secolo Alfonsina Cataldo, che l'hanno portata a macinare tanti successi e live, fino ad essere invitata direttamente dagli organizzatori al Comicon di Napoli.

Live creator il primo stap di un nuovo futuro

“Un risultato incredibile – spiega emozionata -. Basti pensare che vengono invitati solo i big”. Quello di Syna è diventato per gli amanti di TikTok un vero e proprio fenomeno. “Mi hanno attivato le live e per scherzo e molto spontaneamente ho iniziato. Ho scoperto che mi risulta naturale e che essere una Live Creator è una cosa meravigliosa. La mia community è diventata un appuntamento irrinunciabile per tanti. Il mio voler conoscere le persone è diventata una realtà virtuale, ma al tempo stesso coinvolgente” Scherzosamente è diventato qualcosa di grande . “Alcune persone sono diventate presenze fisse nelle mie ore di live spiega Syna -. Mi piace fare le live, riesco a farne per ore e ore al giorno. Mi dicono che risulto simpatica e naturale e a tanti piace parlare e confrontarsi con me”.

Nella community di Syna persone da tutto il mondo

E nelle sue live gli utenti arrivano da tutta Italia e non solo.

“In tanti si sono affezionati – spiega -. Non vi nascondo la mia sorpresa e stupore nel ricevere regali. La mia community è aperta a tutti, basta , lo dico sempre, essere persone educate. Ognuno con le proprie idee e ragionamenti è benvenuto. L'importante è non dare spazio ad offese e volgarità. “. Pian Piano Syna cresce su tik tok. Dalla cucina di casa costruisce ponti virtuali che mettono insieme persone ed esperienze. "La creatività, infatti spiega Syna - è qualcosa di molto più grande che semplice intrattenimento o espressione di sé. Tutto ciò di cui avete bisogno è uno smartphone, un’idea interessante e il desiderio di condividere la vostra storia."

In cucina il mio set per creare live

Uno degli aspetti di TikTok che più ispira i creator è il legame profondo e autentico che si sviluppa con il pubblico.“Mi emoziona pensare a come e quanto in tanti vedano in me una persona amica, una confidente. Credo che bisogna riflettere sulla forza e bellezza dei social, come strumenti che possono davvero aiutarci a vedere il mondo con occhi sempre curiosi, senza mai dimenticare che restano , però, solo strumenti. Mi ha sempre affascinato la magia del social e la sua capacità di far entrare in contatto persone di tutto il mondo. Anche TikTok ci aiuta a imparare gli uni dagli altri, celebrare l'allegria e sognare un futuro migliore. Oggi, grazie alla forza di TikTok, voci autentiche hanno l’opportunità di condividere le loro storie e la loro creatività con un pubblico nuovo e più vasto, influenzando ogni ambito: dalla cultura al senso di comunità”. Sabato Syna sarà a Napoli al Comicon, con il suo sorriso, la sua storia e capacità di arrivare dritta al cuore delle persone.