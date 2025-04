La sicurezza sul lavoro è un tema fondamentale: non si può essere indifferenti E' di ieri l'ultima tragedia nella cava di marmo di Miseglia a Massa Carrara

Giornata mondiale della sicurezza sul lavoro, un'occasione fondamentale per riflettere sull'importanza di creare ambienti di lavoro sicuri e salutari.

Purtroppo, proprio ieri, un incidente mortale è avvenuto nella cava di marmo di Miseglia a Massa Carrara, costato la vita a un uomo di 59 anni. Questo evento tragico sottolinea l'urgenza di lavorare per migliorare la sicurezza sul lavoro e prevenire incidenti simili in futuro.

I dati sono preoccupanti: nel 2024, si sono verificati 1.090 morti sul lavoro in Italia, con un aumento del 4,7% rispetto al 2023. Nei primi due mesi del 2025, si sono già registrati 138 decessi, con un aumento del 16% rispetto allo stesso periodo del 2024. Questi numeri ci ricordano che la sicurezza sul lavoro non è solo una questione di norme e procedure, ma anche di cultura e di valori.

È fondamentale sensibilizzare i lavoratori, le imprese e le istituzioni sull'importanza della sicurezza sul lavoro, investendo in formazione e prevenzione.

Solo attraverso un impegno condiviso e una cultura della responsabilità, possiamo ridurre gli incidenti sul lavoro e creare ambienti di lavoro più sicuri e salutari per tutti.

Generoso Vella: "La sicurezza sul lavoro è un tema fondamentale e su cui non si può essere indifferenti: non è un'opzione, ma un diritto. Ogni lavoratore ha il diritto di tornare a casa sano e salvo alla fine della giornata lavorativa. La mia opera pittorica, scelta come copertina del libro "Basta! Prevenzione e sicurezza sulla strada e sul Lavoro" di Domenico Cerullo (stampato e distribuito da Cesvo lab ), rappresenta un contributo a questa riflessione, ricordando che la sicurezza sul lavoro deve essere sempre al primo posto".