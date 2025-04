Avellino, Capitan Acciaio in città per sensibilizzare alla differenziata Insegnerà il corretto conferimento per innescare il circolo virtuoso sul riciclo

di Paola Iandolo

Capitan Acciaio fa tappa ad Avellino: in piazza per insegnare il valore del riciclo. Dal 5 al 7 maggio giochi, laboratori e installazioni interattive per promuovere la raccolta differenziata degli imballaggi in acciaio. Il conto alla rovescia è ufficialmente iniziato: dal 5 al 7 maggio Avellino ospiterà Capitan Acciaio, il supereroe del riciclo, che farà tappa nel capoluogo per sensibilizzare i cittadini di tutte le età sui benefici della raccolta differenziata e, in particolare, sull'importanza del riciclo degli imballaggi in acciaio. L’iniziativa, promossa da RICREA, il Consorzio Nazionale senza scopo di lucro per il Riciclo e il Recupero degli Imballaggi in Acciaio parte del Sistema CONAI, offrirà ad adulti e bambini l'opportunità di scoprire che l’acciaio si ricicla al 100% all’infinito, e che il corretto conferimento è il primo passo per innescare il circuito virtuoso dell’economia circolare. Durante le tre giornate Capitan Acciaio accoglierà i cittadini in Piazza della Libertà, per dimostrare concretamente come, grazie al riciclo, tutti gli imballaggi in acciaio come barattoli, scatolette, fusti, latte, secchielli, bombolette, tappi corona e chiusure, possono rinascere sotto forma di nuovi prodotti.

Le novità

Novità dell’edizione 2025 è Steel the Beat, l’installazione interattiva che trasforma il riciclo in un’esperienza musicale coinvolgente per tutte le età. Questo originale gioco invita i partecipanti a diventare protagonisti di una sfida sonora: ricomporre la sigla ufficiale del supereroe toccando, nel giusto ordine, diversi imballaggi in acciaio – come latte, barattoli e scatolette – ognuno dei quali emette un suono unico. Solo chi saprà combinare correttamente le note riuscirà a far risuonare l’inno del riciclo e completare la missione. Tra le altre attività previste, laboratori ludico-creativi rivolti ai più piccoli, ma anche quiz e giochi per mettere alla prova le conoscenze legate alle buone pratiche di raccolta differenziata; e infine una premiazione per le città più virtuose, come riconoscimento per i risultati raggiunti.

I dati sulla differenziata

“Nel 2024 l’Italia ha ottenuto buoni risultati, attestandosi su un tasso di avvio a riciclo degli imballaggi in acciaio pari all'86,4%, superando già oggi l’obiettivo europeo dell’80% fissato per il 2030 - ha dichiarato Domenico Rinaldini, Presidente del Consorzio RICREA - "Il raggiungimento di questi risultati, è reso possibile dal lavoro sinergico e ben collaudato di tutti gli attori della filiera e dall’impegno del Consorzio per promuovere iniziative di comunicazione a livello nazionale e locale".Le tappe di Capitan Acciaio lungo lo Stivale saranno anche l’occasione per far conoscere i dati virtuosi sul recupero e il riciclo dei rifiuti di imballaggio in Italia: nel 2024 sono stati raccolti in media 4,8 Kg di imballaggi in acciaio per abitante. Una conferma che il sistema di raccolta e riciclo è ben collaudato. Nell’ultimo anno sono state avviate a riciclo 435.539 tonnellate di imballaggi in acciaio, sufficienti per realizzare circa 4.355 km di binari ferroviari, in grado di coprire idealmente la distanza tra Avellino e Madinat al-Kuwait, capitale del Kuwait.