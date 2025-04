Galleria Solofra, Fruncillo: "Grazie al Mit per la pragmatica attenzione" "Lo Stato è riuscito a recuperare tempo prezioso per il celere riavvio dei lavori"

"Si desidera esprimere un sentito ringraziamento ai rappresentanti governativi del MIT. Abbiamo avuto modo, sin dall’atto del suo insediamento, di trasferire al sottosegretario di Stato delle Infrastrutture e dei Trasporti, Antonio Iannone, le sollecitazioni provenienti dal territorio irpino". Lo scrive in una nota il presidente provinciale del partito di Fratelli d'Italia coordinamento di Avellino Ines Fruncillo.

"La sua attenzione pragmatica verso questa problematica ha avuto un impatto, rispondendo alle necessità di lunga data della nostra comunità.

Grazie all'impiego dello strumento dell'accordo quadro, lo Stato è riuscito a recuperare tempo prezioso per il celere riavvio dei lavori di manutenzione della galleria “Monte Pergola”.

Questo intervento non solo prevede il rafforzamento strutturale, ma anche l'adeguamento impiantistico della galleria in direzione Salerno, insieme all'avvio dei lavori per le opere civili.

L'ultimazione dei lavori nella direzione Salerno è prevista entro luglio 2026. Una volta completati, la galleria sarà completamente ammodernata e pronta ad accogliere il traffico leggero e pesante, migliorando l'efficienza della rete stradale.

L’auspicio, inoltre, è quello di poter suggerire una proposta integrativa al progetto Anas che possa sfruttare i lavori di ampliamento della sede stradale tra Avellino e Salerno al fine di “rettificare” il tracciato ferroviario in corrispondenza del tratto di attraversamento del Monte Pergola.

L’intervento di rettifica e velocizzazione del percorso esistente tra Solofra e Montoro, in corrispondenza del tracciato del raccordo autostradale a tre corsie, possibile anche grazie al rapporto sinergico tra società del Gruppo Fs (Anas ed Rfi), porterebbe alla notevole riduzione della tortuosità della linea, con il conseguente abbattimento dei tempi di percorrenza per Salerno.

Siamo fiduciosi che questi lavori contribuiranno al miglioramento delle infrastrutture stradali nella nostra zona.

Questo adeguamento - conclude Fruncillo - non solo favorirà la crescita territoriale, ma garantirà anche una maggiore sicurezza per tutti gli automobilisti che attraversano la galleria. I benefici di lungo termine saranno tangibili per l'intera comunità perché si fondano sul virtuoso principio della interconnessione territoriale".