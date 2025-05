Avellino, lunedì partono i lavori per riparare le strade dissestate Il comune di Avellino ha disposto una serie di misure per consentire i lavori di manutenzione

di Paola Iandolo

A partire dalle ore 08:30 del 5 maggio 2025 e fino al completamento degli interventi previsti, il Comune di Avellino ha disposto una serie di misure per consentire la manutenzione della sede stradale in alcune arterie cittadine. I lavori interesseranno in particolare via Fratelli Troncone, via Francesco Tedesco, viale Italia, corso Umberto I e via De Sanctis.

Di seguito l’elenco completo dei provvedimenti:

Via Fratelli Troncone: restringimento della carreggiata con senso unico alternato, gestito da semafori mobili e movieri della ditta esecutrice;

Via Francesco Tedesco (tra il civico 129 e via Circumvallazione): senso unico alternato con semafori mobili e movieri;

Viale Italia (tra il civico 17 e via De Concilii): senso unico alternato con semafori e movieri;

Viale Italia (tra via Dorso e via Marconi): senso unico alternato;

Viale Italia (tra via Speranza e via Macchia): senso unico alternato;

Corso Umberto I (tra via Sant’Antonio Abate e piazza Castello): divieto di circolazione, ad eccezione dei residenti e dei mezzi di cantiere;

Corso Umberto I: divieto di sosta con rimozione coatta su entrambi i lati del tratto interessato;

Via De Sanctis (tra via Due Principati e via Matteotti): divieto di circolazione per tutti i veicoli non autorizzati o non residenti;

Via De Sanctis: divieto di sosta con rimozione coatta su entrambi i lati.