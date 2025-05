Prosegue in Irpinia la campagna dei Carabinieri contro le truffe agli anziani Tappa a Senerchia per l'Arma: altri appuntamenti nelle prossime settimane

Proseguono nei comuni dell’Irpinia gli incontri con i cittadini, promossi dal Comando Provinciale dei Carabinieri di Avellino, per sensibilizzare i cittadini, in particolare gli anziani, contro il fenomeno delle truffe. "Questi incontri, parte di un progetto nazionale, si concentrano sulla prevenzione e sull’informazione, fornendo strumenti utili per riconoscere e contrastare i tentativi di raggiro da parte di malintenzionati. Nei giorni scorsi, il Comandante della Stazione dei Carabinieri di Senerchia ha incontrato i fedeli all’interno della chiesa madre Madonna dell'Assunta": si legge nella nota diffusa.

"Ruolo importante del 112"

"In particolare, al termine della messa celebrata da S.E. Mons. Pasquale Cascio, Vescovo dell’Arcidiocesi di Sant'Angelo dei Lombardi-Conza-Nusco-Bisaccia, il Maresciallo ha preso la parola dal pulpito, offrendo suggerimenti concreti su come prevenire le truffe, fenomeno che colpisce in particolare la popolazione anziana. L’intervento si è focalizzato sulla necessità di mantenere alta la guardia, evitando di fidarsi di estranei che si presentano come figure autorevoli o che inscenano situazioni di emergenza familiare per ottenere denaro. Sono state illustrate le strategie più comuni adottate dai truffatori e forniti consigli pratici per difendersi. Tra le raccomandazioni principali, è stato ribadito l’importante ruolo del numero di emergenza “112”, attivo 24 ore su 24, da contattare sempre in caso di dubbi o situazioni sospette".

Altre tappe nelle prossime settimane

"Forte impatto emotivo e mnemonico hanno trasmesso i Carabinieri quando, in modo semplice ma completo, hanno ricordato ai presenti che il nostro sistema giudiziario, in nessun caso, prevede quella cauzione in denaro richiesta, sovente, dai truffatori e necessaria, a loro dire, per salvare dal carcere un parente della vittima. L’iniziativa che ha riscosso grande apprezzamento, sarà replicata in altri comuni della provincia al fine di garantire la sicurezza delle collettività".