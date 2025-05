Allineatori trasparenti: il futuro dell’ortodonzia è allo Studio Iannaccone Ad Avellino presso lo studio dentistico le novità per la cura dei denti

Negli ultimi anni, l’ortodonzia ha vissuto una vera e propria rivoluzione grazie all’introduzione degli allineatori trasparenti, una soluzione innovativa che offre numerosi vantaggi rispetto ai tradizionali apparecchi fissi. A guidare questa evoluzione ad Avellino è lo Studio Dentistico Iannaccone, dove competenza, tecnologia e attenzione al paziente si fondono per garantire risultati eccellenti.

Una scelta sempre più richiesta: ecco perché

Gli allineatori trasparenti rappresentano oggi una scelta sempre più richiesta non solo per motivi estetici, ma anche per il comfort e la praticità che offrono. A differenza dell’ortodonzia tradizionale con brackets e fili metallici, gli allineatori sono:

Esteticamente discreti, quasi invisibili durante l’uso quotidiano.

Completamente rimovibili, consentendo di mangiare, lavare i denti e mantenere una perfetta igiene orale senza difficoltà.

Comodi e meno dolorosi, riducendo fastidi e irritazioni gengivali.

Prevedibili, grazie a una pianificazione digitale che permette di visualizzare il risultato finale prima ancora di iniziare il trattamento.

Il centro dentistico un'eccellenza nel panorama odontoiatrico

Al Centro Dentistico Iannaccone, sono riusciti a distinguersi nel panorama odontoiatrico di Avellino grazie a un approccio altamente specializzato e personalizzato. I pazienti sono seguiti in ogni fase del trattamento da professionisti di eccellenza:

La Dottoressa Ilaria Iannaccone , laureata con lode presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma, ha approfondito la sua formazione attraverso numerosi corsi di perfezionamento, aggiornandosi costantemente sulle tecniche più moderne in campo odontoiatrico.

Il Dottor Alessandro Russo, anch'egli laureato con lode all'Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma, è specialista in ortodonzia, con una particolare attenzione alle tecniche di ortodonzia trasparente. Ha perfezionato la sua esperienza conseguendo un Master di Secondo Livello proprio su questo tema all'Università di Tor Vergata, diventando un punto di riferimento per i trattamenti con allineatori invisibili.

Efficienza e professionalità

Grazie a questo altissimo livello di preparazione, lo Studio Dentistico Iannaccone è oggi il luogo ideale per chi desidera migliorare il proprio sorriso senza rinunciare alla discrezione e al comfort. I percorsi di trattamento sono personalizzati, sicuri ed efficaci, pensati per rispondere alle esigenze sia degli adulti che dei più giovani.

Scegliere gli allineatori trasparenti allo Studio Dentistico Iannaccone significa affidarsi a mani esperte, a una tecnologia d’avanguardia e a un team che mette al centro il benessere del paziente. Il sorriso che hai sempre desiderato è a portata di mano, con la sicurezza di essere seguito da professionisti che hanno fatto dell’eccellenza la loro missione.