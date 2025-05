Premio scientifico nazionale Di Capua al chirurgo oncoplastico Sabatino D’Archi Classe 1985, è nativo del comune di Avellino in Campania

Sarà il chirurgo senologo campano presso il Policlinico Agostino Gemelli di Roma, Sabatino D’Archi, originario di Avellino, il vincitore assegnatario della quarta edizione del premio scientifico nazionale “Leonardo Di Capua” la cui cerimonia si svolgerà alla presenza di scienziati provenienti da tutta Italia, medici e rappresentanti delle Istituzioni e delle Università di Salerno, Roma, Milano e Catanzaro, sabato 7 giugno a partire dalle ore 17 presso il cinema comunale di Bagnoli Irpino, in provincia di Avellino.

L’evento, organizzato dal Comune di Bagnoli e dalla European Cancer Prevention Organization presieduta dal medico oncologo e scienziato campano presso lo Ieo di Milano, Giovanni Corso, è stato ideato dal vicesindaco del Comune di Bagnoli Irpino, Rolisa Corso e dall’amministrazione comunale guidata dal sindaco Filippo Nigro con l’obiettivo di promuovere la cultura della prevenzione oncologica e della divulgazione scientifica sul territorio campano e vedrà in un primo momento dell’incontro, dopo i saluti delle autorità, gli interventi dello scienziato e medico campano Giovanni Corso, della psicologa Anna De Vito, del professore Giampaolo Iuliano dell’Università degli Studi di Salerno, e del professore Michele Provenzano dell’Università degli Studi Magna Grecia di Catanzaro. Concluderà gli interventi, la Lectio Magistralis del chirurgo oncologo Sabatino D’Archi a cui verrà assegnato il premio nazionale scientifico “Di Capua”.

Classe 1985, nato nel comune di Avellino, in Campania, chirurgo oncoplastico presso il Policlinico Universitario Agostino Gemelli di Roma, presidente onorario dell’associazione Hermes “Messaggeri della Prevenzione” ODV, membro del comitato organizzatore della Susan G. Komen Race for the Cure, promotore e coordinatore di progetti educativi presso le scuole sulla sensibilizzazione alla prevenzione del tumore e sullo stile di vita sano, co-coordinatore della carovana della prevenzione per offrire gratuitamente esami di prevenzione secondaria a donne che vivono in condizioni di disagio socio-economico, il chirurgo senologo Sabatino D’Archi è stato insignito di numerosi premi ed è stato riconosciuto tra le eccellenze medico-scientifiche italiane del 2024. Ad insignire D’Archi del premio, il chirurgo senologo campano presso l’Istituto Europeo di Oncologia di Milano, Ricercatore Università degli Studi di Milano e responsabile Miur per la Ricerca scientifica, Presidente European Cancer Prevention e scienziato di fama mondiale sulla ricerca sul cancro al seno, Giovanni Corso. “Con il premio vogliamo ripercorrere le orme del nostro grande scienziato medico e filosofo Leonardo Di Capua, fautore e pioniere del progresso delle scienze avviato nel ‘600.

Il premio 2025- spiega Corso- verrà assegnato ad un'altra figura campana illustre della medicina, Sabatino d’Archi per il suo impegno sulla prevenzione dei tumori al seno in Campania. In questo modo-chiosa Corso- vogliamo premiare le eccellenze campane che si contraddistinguono in Italia e nel mondo con il loro studio di ricerca e il loro lavoro volto ad aiutare i pazienti e a salvare loro la vita attraverso prevenzione e cura”.