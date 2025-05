Cittadinanzattiva: riattivare ad horas il pronto soccorso di Solofra L'appello urgente rivolto alle istituzioni

Richiesta urgente rivalutazione nuovi elementi per la riattivazione ad horas del pronto soccorso di Solofra. A formularla la coordinatrice assemblea territoriale cittadinanzattiva Montefalcione-Avellino-Bassa Irpinia Angela Marcarelli. Il documento stato indirizzato alle direzioni generali Moscati e Asl, prefetto e provincia di Avellino, sindaci, dirigenti del dipartimento sanità della regione Campania e al sindaco di Sant'Angelo dei Lombardi quale presidente pro-tempore della conferenza dei sindaci dell'Asl di Avellino.

"Il tribunale per i diritti del malato di Avellino da anni ha reiteratamente denunciato pubblicamente e direttamente a tutte le istituzioni preposte la criticità di accesso alle cure di emergenze urgenze al pronto soccorso dell’azienda ospedaliera Moscati di Avellino. Sebbene le cause delle criticità segnalate sono oggettivamente riconducibili al sovraffollamento, sul piano di riorganizzazione ed ottimizzazione dei servizi si doveva e poteva fare di più per ridurle. Ciò che risulta aver compromesso in modo non più fronteggiabile la gestione del pronto soccorso sotto il profilo del sovraffollamento è oggettivamente riconducibile al maggiore afflusso di quei pazienti che fino al 2019, ricevevano prestazioni di cura presso il pronto soccorso di Solofra che annualmente trattava una media di circa 20mila casi per cure di emergenza/urgenza di primo livello. Dal 2020, con la scellerata scelta di sopprimere il pronto soccorso di Solofra, e stato registrato presso il pronto soccorso di contrada Amoretta un continuo ingestibile sovraffollamento.

E utile ricordare inoltre la forte incidenza sull’assistenza in emergenza urgenza data dai lavori di adeguamento della galleria di Solofra che di fatto compromettono i rigorosi tempi di soccorso per tutta quella fascia di utenza che arriva dalla valle dell’Irno.