Avellino, Petitto a Nargi: "Se non c'è dialogo meglio andare subito al voto" Il consigliere regionale di Forza Italia a tutto campo nella rubrica Punto di vista su Otto Channel

La sfida verso le prossime elezioni regionali ma anche la questione stadio ad Avellino e la crisi a Piazza del Popolo. Il consigliere regionale di Forza Italia, Livio Petitto, a tutto campo nel corso della rubrica "Punto di vista" del direttore Pierluigi Melillo, in onda su Otto Channel tv canale 16. Petitto boccia drasticamente i dieci anni di governo De Luca: "Le zone interne sono state puntualmente mortificate". Anche sulla questione stadio "Partenio-Lombardi", Petitto ha evidenziato come rispetto ai 2 milioni per Avellino ci sia stato un impegno che ha sfiorato i 150 milioni per l'Arechi e il Volpe di Salerno. Infine la crisi al comune di Avellino.

Avviso alla sindaca: senza confronto meglio andare alle urne

"La Nargi - ha notato Petitto - ha tradito gli accordi con il patto civico. Certo, non è positiva la situazione che vive la città, c'è la necessità di confrontarsi sulle idee per lo sviluppo e il futuro. Comunque, sui punti programmatici si può trovare una intesa con la maggioranza, ma se non c'è la disponibilità al confronto meglio riportare al voto la nostra città"