Avellino, la maggioranza approva il bilancio: ma resta la crisi politica Il documento contabile viene approvato con 20 voti favorevoli, 8 contrari e due astenuti

Il voto sul bilancio segna un passo in avanti ma non mette la parola fine sulla crisi. Su 30 consiglieri comunali presenti ci sono stati 20 voti favorevoli, 8 contrari (tra i quali Rino Genovese) e due astenuti (Sergio Trezza e Gerardo Melillo): il Bilancio di Previsione 2025-2027 del Comune di Avellino è stato così approvato dal consiglio comunale di questa sera.

Il sindaco Nargi:

“L‘approvazione del bilancio dopo quanto successo nelle ultime settimane rappresenta certamente un passo in avanti importante rispetto a quanto accaduto ma la crisi politica aperta nell’ultima seduta non la possiamo definire chiusa. Aprirò delle consultazioni, anche nella mia giunta e con tutti i gruppi, per capire quanto accaduto e come andare avanti. Intanto mi scuso con la città per lo spettacolo che abbiamo dato negli ultimi tempi”.