Avellino, cultura e confronto nel Santuario del Rosario: l'esempio dei Santi Incontro sul tema: "La chiamata alla santità" sulle figure di Pier Giorgio Frassati e Carlo Acutis

Il Santuario del Santissimo Rosario apre le porte alla cultura e al confronto. E la location davvero straordinaria e mistica ha caricato di emozione l'incontro che ha avuto come tema: "La chiamata alla santità" con al centro le storie di due personaggi che stanno per diventare Santi: Pier Giorgio Frassati e Carlo Acutis.

Tanti fedeli in chiesa ad assistere all'iniziativa

All'incontro, a cui hanno preso parte numerosi fedeli e i giovani dell'azione cattolica, sono intervenuti lo scrittore Antonello Sica, autore del libro dal titolo: "Pier Giorgio Frassati e i suoi sentieri" con la prefazione di don Luigi Ciotti, e il parroco di Atripalda, don Luca Monti, che è intervenuto sul tema: essere Santi al tempo dei social: il beato Carlo Acutis. A moderare il confronto Carmen Melillo, responsabile giovani dell'Azione Cattolica del Rosario. "La santità è in ogni azione quotidiana verso il prossimo", questo il messaggio arrivato dal confronto in chiesa, che ripercorre l'indicazione data dal compianto Papa Francesco.

L'appello di padre Giovanni ai giovani

A chiudere il dibattito è stato il parroco del Santuario del Rosario, padre Giovanni Matera, che ha messo in luce le caratteristiche di Frassati e Acutis, suscitando grande emozione tra i fedeli presenti in chiesa. Nei giorni scorsi padre Giovanni era intervenuto anche sui gravi episodi di violenza che si sono registrati in città con il coinvolgimento di alcuni minorenni. E il suo è stato un richiamo forte al ruolo dei genitori e delle famiglie.