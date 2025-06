Funicolare di Montevergine: ferma per verifiche tecniche La comunicazione da parte dell'Air

Air Campania informa che, nella mattinata di oggi si è verificato un episodio che ha comportato l’attivazione automatica del sistema di sicurezza della Funicolare di Montevergine.

Nei giorni scorsi era stato disposto un innalzamento del livello di controllo e dei dispositivi di sicurezza, nell’ambito delle consuete attività di monitoraggio.

A seguito dell’arresto della marcia verificatosi oggi, tutti i passeggeri presenti a bordo sono stati riportati a valle in pochi minuti e in piena sicurezza.

L’incolumità e la tutela dei viaggiatori sono state garantite in ogni momento. Come previsto dai protocolli, il servizio è stato immediatamente sospeso per consentire le opportune verifiche tecniche. La funicolare resterà ferma temporaneamente per effettuare ogni utile accertamento