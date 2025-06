Il grande cuore dei Black Zone: donati quattromila euro all'associazione Dopo il successo dell'evento organizzato per ricordare Angelo Galasso

L'emozione si percepiva nell'aria, negli abbracci calorosi, sui volti felici di coloro che hanno preso parte all'evento ideato e organizzato dal gruppo della Curva Sud, Black Zone, in memoria di Angelo Galasso, il giovane di 18 anni, morto in seguito a un incidente stradale.

Dopo il successo di partecipazione della giornata di sabato 14 giugno, ieri è stato consegnato il frutto di ciò che è stato messo in piedi con amore e dedizione dai ragazzi di Black Zone.

La consegna del ricavato

Una giornata di sport, condivisione e cuore. Sabato 14 giugno si è svolto un evento straordinario, pensato e organizzato con passione, il cui ricavato – ben 4.000 euro – è stato ufficialmente donato, ieri sera, insieme alla famiglia di Angelo Galasso, all’associazione Il Fiorellino e la Tartaruga, realtà che da anni si impegna al fianco di persone autistiche.

Lo sport e l'inclusione

L’evento, dedicato a una persona speciale e sostenuto da tutta la comunità, ha rappresentato un momento di unione reale tra cittadini, Ultras, sportivi e famiglie. Non solo calcio, ma anche paddle, beach volley, Pilates e taeckwondo, per un’intera giornata all’insegna dello sport e dell’inclusione.

Emozione e partecipazione

“È stato un successo sotto ogni punto di vista: organizzativo, partecipativo ed emotivo. Ma soprattutto è stato un gesto concreto verso chi, nella vita, si trova ad affrontare più ostacoli di noi. Persone che, troppo spesso, non ricevono il giusto supporto o la giusta attenzione. Persone che non sono “diverse” – perché di diverso non hanno proprio nulla – ma che necessitano, come tutti, di rispetto, ascolto e opportunità.

Proprio per questo, il sostegno ad associazioni come Il Fiorellino e la Tartaruga non è solo doveroso: è fondamentale.



L'orgoglio dei Black Zone

Siamo orgogliosi di ciò che è stato costruito. Grazie a chi ha partecipato, a chi ha contribuito, a chi ha creduto nel potere dello sport come strumento di unione e solidarietà. Questa è la dimostrazione che insieme si può fare la differenza”. Queste le parole dei Black Zone