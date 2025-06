Aree interne: Oreste Ciasullo ai lavori del consiglio d'Europa a Strasburgo Focus in commissione: "Inclusione sociale e dignità umana"

Oreste Ciasullo a Strasburgo al Consiglio d’Europa per partecipare ai lavori della commissione "Inclusione sociale e dignità umana” del congresso permanente dei poteri locali.

Discusse problematiche sui diritti umani e adottate le relative risoluzioni da sottoporre alla prossima sessione del consiglio di ottobre e di conseguenza agli Stati Nazionali, su:

La crisi abitativa e gli alti costi in Europa, i livelli del diritto alla salute, ?la revisione della carta Europea per una migliore partecipazione dei giovani nei governi locali e regionali, l’esodo dalle zone rurali in Europa (aree interne, montane e svantaggiate), la capacità dei governi locali e regionali per l’uso dell’intelligenza artificiale, ?la garanzia dei diritti alle persone Lgbti: liberi di parlare, liberi di incontrarsi.

"Sono intervenuto sul punto dell’esodo dalle zone rurali in Europa, aree interne, montane e svantaggiate - afferma Oreste Ciasullo ex presidende della comunità montana Ufita e già sindaco di Savignano Irpino - soffermandomi sul concetto, spesso già ribadito in Italia, di agire sui governi nazionali e regionali per una fiscalità differenziata a favore di chi abita in dette aree.

I costi per coloro che vi abitano sono molto gravosi, persino per la tutela e la cura della salute, per tale motivo vanno agevolati e favorire il controesodo.

Il potenziamento poi delle infrastrutture di collegamento e quelle di carattere digitale sono per queste aree sono vitali e di fondamentale importanza".