Sanità, infrastrutture e sviluppo: ad Ariano arriva Roberto Fico Seconda tappa in Valle Ufita nel giro di pochi giorni per l'ex presidente della Camera

Sanità, infrastrutture e sviluppo. Roberto Fico torna nelle aree interne e lo fa incontrando forze politiche e sindacali ad Ariano Irpino, città che darà i natali alla stazione Hirpinia nel territorio di Santa Sofia. L'incontro è in programma giovedì 10 luglio alle 17.30 nella sala convegni del museo civico di palazzo Forte.

Interverranno il sindaco della città del tricolle Enrico Franza, Nello Pizza, Luigi Simeone e Generoso Maraia. Modera l'incontro il giornalista Norberto Vitale. Iniziativa aperta alla cittadinanza.

Pochi giorni fa il monito di dell'ex presidente della Camera Roberto Fico giunto in Valle Ufita per parlare di aree interne e sviluppo industriale a Flumeri con una prima tappa nella sede della protezione civile flumerese in contrada Casone.

"Le aree interne sono fondamentali per la Regione Campania ma così come in tante realtà d'Italia. E quindi va fatto un focus assolutamente di grande attenzione su questi territori, cercando di fare investimenti giusti e lavorando anche sull'aggregazione dei comuni.

Uno dei settori su cui lavorare seriamente

Far sì che queste aree possano avere il trasporto molto più efficiente. Ci sono sistemi tecnologici oggi all'avanguardia che possono connettere i comuni, le persone, i bambini e bambine che devono andare a scuola, chi si reca a lavoro.

Infrastrutture

Lo sviluppo della ferrovia è un passo importante e va velocizzato. Ci sono tante cose da fare ma l'importante è avere la volontà politica che ci vuole sulle aree interne. E' una regione meravigliosa, ricca di opportunità, bisogna lavorare tanto per renderla ancora più grande.