Roberto Fico: "Le aree interne sono fondamentali per la Regione Campania" Tappa nella sede della Protezione Civile Flumerese ad Ariano e alla Dogana Aragonese a Flumeri

Non un semplice convegno ma una sorta di tour itinerante, nel cuore pulsante delle aree interne partendo da Ariano Irpino, nel territorio in cui sta per sorgere la stazione Hirpinia con una prima tappa nel centro fieristico della Campania dove ha sede la Protezione Civile Flumerese, (nella foto insieme ai volontari) per poi incontrare gli operai della fabbrica Menarini e gli amministratori del territorio, dal sindaco di Flumeri Angelo Antonio Lanza, al consigliere comunale di Ariano Giovambattista Capozzi.

E' il diario dell'ex presidente della Camera Roberto Fico giunto in Valle Ufita per parlare di aree interne e sviluppo industriale. Ha attraversato la strada mulattiera che dalla Variante Manna porta a località Casone, al centro di uno scontro tra Provincia e Rfi in questi giorni, per poi raggiungere la Dogana Aragonese a Flumeri.

Il monito

"Le aree interne sono fondamentali per la Regione Campania ma così come in tante realtà d'Italia. E quindi va fatto un focus assolutamente di grande attenzione su questi territori, cercando di fare investimenti giusti e lavorando anche sull'aggregazione dei comuni.

Uno dei settori su cui lavorare seriamente

Far sì che queste aree possano avere il trasporto molto più efficiente. Ci sono sistemi tecnologici oggi all'avanguardia che possono connettere i comuni, le persone, i bambini e bambine che devono andare a scuola, chi si reca a lavoro.

Infrastrutture

Lo sviluppo della ferrovia è un passo importante e va velocizzato. Ci sono tante cose da fare ma l'importante è avere la volontà politica che ci vuole sulle aree interne. E' una regione meravigliosa, ricca di opportunità, bisogna lavorare tanto per renderla ancora più grande.

La tappa significativa nella sede della Protezione Civile Flumerese ad Ariano Irpino

Ho avuto modo di conoscere il presidente Francesco Giacobbe e i tanti volontari dopo essere stato sollecitato dal consigliere regionale Vincenzo Ciampi. Una bellissima struttura, organizzata, adeguata, piena di mezzi e veri e propri professionisti che ne fanno parte. Va sicuramente valorizzata.

La soddisfazione del presidente Francesco Giacobbe

Una visita graditissima nel pieno dei preparativi per il campo scuola "Anch'io sono la Protezione Civile promosso come ogni anno dalla Regione Campania. Il nostro intento è quello di far conoscere a tutti, mettendo da parte ogni colore politico, la nostra realtà, i sacrifici fatti negli ultimi anni e le attività che svolgiamo tra cui di recente e per il secondo anno consecutivo un progetto di prevenzione, formazione e reinserimento all'interno del carcere di Ariano Irpino. Una struttura quella che ci ospita, di proprietà della comunità montana a cui va il nostro apprezzamento per la grande disponibilità mostrata, che in un certo senso abbiamo rianimato con la speranza che possa diventare nel tempo un polo regionale della protezione civile, al servizio dei territori, a partire proprio dalle aree interne e a pochi passi dalla costruenda e confinante stazione Hipinia.