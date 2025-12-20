Basket, Serie A2: l'Avellino Basket vince a Cividale (75-82) Coach Di Carlo: "È stata una vittoria di grande sacrificio, la squadra ha saputo soffrire"

L'Unicusano Avellino Basket vince a Cividale contro l'UEB Gesteco con il finale di 75-82 nella diciottesima giornata del campionato di Serie A2. Senza Cicchetti e con Pini, Dell'Agnello e Zerini condizionati dai falli, gli irpini piazzano un successo fondamentale nel cammino stagionale. Mussini guida l'Avellino Basket al successo con 27 punti. "Abbiamo trascorso una settimana difficile, ma nell'emergenza abbiamo saputo sfoderare una prestazione importante e questa vittoria è merito dei ragazzi, che si sono aiutati, tutti, tra di loro. - ha spiegato coach Di Carlo - È stata una vittoria di grande sacrificio, la squadra ha saputo soffrire. Siamo contenti, dobbiamo continuare su questa strada"-

Il tabellino

LNP Serie A2

Diciottesima Giornata

UEB Gesteco Cividale - Unicusano Avellino Basket 75-82

Parziali: 12-21, 21-25, 19-18, 23-18

Cividale: Deshawn Freeman 14 (4/9, 0/0), Eugenio Rota 13 (3/4, 1/4), Martino Mastellari 12 (2/4, 2/7), Lucio Redivo 11 (2/4, 2/8), Francesco Ferrari 8 (2/4, 0/2), Matteo Berti 7 (2/4, 0/0), Luca Cesana 5 (1/1, 1/3), Alessandro Ferrari 3 (1/3, 0/0), Alessandro Amici 2 (0/0, 0/1), Leonardo Marangon, Thomas Pozzecco, Giacomo Brizzi

Avellino: Federico Mussini 27 (7/10, 3/10), Jaren Lewis 18 (5/7, 2/4), J.J. Chandler 16 (1/3, 2/6), Giacomo Dell'Agnello 9 (4/6, 0/1), Mikk Jurkatamm 8 (1/1, 2/10), Alessandro Grande 2 (1/3, 0/3), Andrea Zerini 2 (1/3, 0/0), Giovanni Pini (0/1, 0/0), Cosimo Costi, Giacomo Donati