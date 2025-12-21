Avellino, il Ministro Piantedosi a sorpresa in Prefettura: "Auguri a tutti" Il Ministro dell'Interno ha incontrato i sindaci della provincia di Avellino...

Il prefetto Rossana Riflesso aveva convocato sindaci e rappresentanti istituzionali per lo scambio di auguri. Ma poi a sorpresa è arrivato il Ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi, e la scena è cambiata.

“Si chiude un anno difficile – ha spiegato il responsabile del Viminale chiamato a un saluto dalla prefetto – soprattutto per le due guerre che mai sono state così vicine. Ma è un anno importante anche per la città di Avellino – ha aggiunto il ministro - perché si tornerà al voto in maniera democratica. Guardiamo al futuro in maniera positiva. Auguri a tutti”.

Applausi dei sindaci con la fascia tricolore, mentre il prefetto Riflesso ha ripreso il discorso per sottolineare la “solidarietà e l'attenzione per i più fragili. Il nostro impegno – ha continuato la Riflesso – va nella direzione del bene comune e il nostro pensiero va a chi lavorerà in questi giorni di festa e a chi vive condizioni di disagio”.