Avellino: il jolly Palumbo in un punto di ripartenza e stabilità Gol e assist decisivi: titolare o meno l'italo-norvegese è sempre più prezioso per i lupi

La sforbiciata di Palumbo impazza sui social. La soluzione del 2-2 trovata dall'italo-norvegese sull'ottimo cross di Russo guida la playlist della Serie B per il diciassettesimo turno. L'ex Juventus Next Gen risulta sempre più decisivo per l'Avellino. Il gol del 4-3 per i tre punti biancoverdi contro la Reggiana, l'assist per Biasci a Bolzano con i lupi vincenti al "Druso", ora la stoccata di qualità per il pari contro il Palermo: le giocate del classe 2002 fanno la differenza e consentono all'Avellino di vivere una domenica di ripartenza e stabilità. I rimpianti non mancano. Dal gol mancato da Tutino sull'1-0 con il partenopeo che ha sprecato la chance di firmare la prima rete in biancoverde graziando il Palermo nell'errore difensivo commesso alla decisione di Galipò di fischiare il calcio di rigore per il presunto tocco irregolare di Fontanarosa. Nonostante il richiamo al VAR, il direttore di gara ha confermato il penalty con le proteste biancoverdi. Dalla rete di Biasci al sorpasso di Pohjanpalo dagli undici metri dopo il pari di Ranocchia ecco poi il gol alla Palumbo: così Biancolino ha sottolineato la qualità del nativo di Bergen che passo dopo passo sta trovando sempre più un ruolo centrale nelle dinamiche biancoverdi.