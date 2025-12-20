Frana Montevergine, a Mercogliano e Ospedaletto richiesto lo stato di emergenza Appello al Governatore Fico

La Giunta Comunale di Mercogliano ha deliberato la richiesta dello stato di emergenza in relazione all'evento franoso dello scorso 25 novembre, coinvolgendo il Presidente della Regione Campania per l’attivazione del Consiglio dei Ministri. "Un passaggio che abbiamo ritenuto necessario per accelerare gli interventi, ottenere risorse straordinarie finalizzate a mettere in sicurezza l’area e tutelare al contempo le attività economiche e il lavoro delle famiglie. ". Così il sindaco di Mercogliano Vittorio D'Alessio.

Anche il sindaco di Ospedaletto d'Alpinolo Luigi Marciano dichiara: A seguito dell' evento calamitoso del 25 novembre,l' Amministrazione ha dichiarato giovedì 18 c.m lo stato di emergenza,atto a favorire un sostegno economico concreto ai commercianti,imprenditori e a quanti stanno subendo disagi legati alla chiusura del Santuario di Montevergine.Saranno intraprese ulteriori iniziative.L' Amministrazione vi e' vicina."