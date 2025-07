"Quando il mondo dorme": Francesca Albanese presenta il suo libro ad Ariano Grande attesa per l'incontro con la relatrice speciale Onu sanzionata dagli Usa

Francesca Albanese, relatrice speciale delle Nazioni Unite per i territori Palestinesi, giurista e docente italiana, personaggio scomodo nel mondo, più volte minacciata di morte, vittima di continue e pesanti campagne diffamatorie, recentemente sanzionata dagli Usa, per aver presentato un dettagliato rapporto sulle aziende, molte delle quali americane, parlando di "business del genocidi", sarà ad Ariano Irpino, nella sua terra, domenica 27 luglio. E' ufficiale.

Alle ore 18:00 nella sala del palazzo degli uffici, ci sarà la presentazione del su libro “Quando il mondo dorme”.

Nel racconto vivido e toccante di Francesca Albanese dieci storie che condensano in immagini cariche di umanità lo spirito di un popolo che è doveroso preservare.

Perché lo spirito di un luogo è fatto dalle persone che lo abitano, dalle storie che si intersecano nelle sue strade. Questo vale in modo particolare per la Palestina, custode di passaggi storici epocali e teatro di una delle più dolorose pagine di storia contemporanea.

Ad accompagnare Francesca Albanese in questo viaggio ci sarà il Maestro Moni Ovadia uomo di teatro e attivista dei diritti sociali, che ha da subito incoraggiato e sostenuto l’autrice in questa vera e propria missione, ossia dedicare tutte le sue energie e la passione che la contraddistinguono per portare alla luce e far conoscere al mondo la verità sul genocidio che Israele sta compiendo in Palestina. Moni Ovadia, artista e pensatore noto in tutto il mondo, da sempre vicino al popolo palestinese, ha sollevato la sua voce autorevole per risvegliare le coscienze di tutti sulle atrocità che questo popolo sta subendo nella quasi totale indifferenza del mondo. Modererà questo intenso ed illuminante dialogo Maria Elena De Gruttola.

Iniziativa promossa da CittadinanzAttiva, assemblea territoriale Ariano Irpino, Proloco Nuovamente e Progetto Riformista.