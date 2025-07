Economie e cultura della notte, Comune e associazioni condividono 14 proposte Tavolo di confronto a Palazzo di Città con il vicesindaco Bilotta

Questa mattina, nella Sala Stampa di Palazzo di Città, si è svolto il primo tavolo di coprogettazione relativo alla manifestazione di interesse per l’individuazione di enti del terzo settore finalizzato alla redazione del Piano delle economie e della cultura della notte. Presenti, oltre al vicesindaco con delega alle Attività produttive ed al Commercio, Alberto Bilotta, i referenti delle associazioni “Il lampione della cantonata”, “Puck Teatrè”, “Castarèa”, “Culturale sonic muse”, “Arci Avellino”, “Acli Avellino”, “Famiglia solidale”, “Caos”, “Avionica”, “La Casa sulla roccia”, “Demetra” e “Croce Rossa Italiana”.

Le associazioni hanno risposto alla manifestazione con 14 proposte progettuali, incentrate negli ambiti della cultura enogastronomica per la sostenibilità ambientale, della rivitalizzazione degli spazi inutilizzati e dello sviluppo artistico e culturale della periferia, della sensibilizzazione verso i giovani e l’educazione stradale, della consapevolezza sul consumo degli alcolici, del lavoro e della tutela dei diritti e delle disabilità, della partecipazione attiva e della riqualificazione dei parchi pubblici.

«Abbiamo condiviso quattordici idee progettuali innovative, per costruire dal basso e con il contributo del mondo delle associazioni nuove politiche, più inclusive e sensibili ai bisogni di chi lavora, di chi vive e di chi fruisce la città dopo il tramonto. – dichiara il Sindaco di Avellino, Laura Nargi - Tutte le proposte progettuali che sono arrivate sul tavolo, con il supporto

dell’amministrazione comunale, attraverso il patrocinio, la messa a disposizione di spazi pubblici, utenze e comunicazione, diventeranno progetti concreti per la città e per permettere a chi vive e lavora ad Avellino di vivere la notte come opportunità di crescita sociale, economica e culturale per tutti».

«Oggi si è concretizzato un importante ed inedito momento di partecipazione civica con le associazioni. – evidenzia il vicesindaco Alberto Bilotta - Ho registrato una forte volontà di fare sinergia con l’Amministrazione comunale e creare un modello di collaborazione fattiva per il governo della notte. Attraverso attività culturali, spettacoli, sicurezza, turismo, innovazione sociale e impresa vogliamo anche costruire un modo più partecipato e consapevole di fare politica in una città più viva, con più servizi e maggiore sicurezza». – conclude -