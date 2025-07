Avellino, Rocchetta: scelgo l'indipendenza, sì al Patto per Avellino È un voto esclusivamente per Avellino e per gli avellinesi.

Il consigliere Gerardo Rocchetta, assente da oltre un mese dagli scranni consiliari, vicino alla rottura con l’ex sindaco Gianluca Festa, ufficializza la sua posizione: "Con chiarezza, comunico ufficialmente la mia decisione di proseguire il mio percorso politico come consigliere indipendente. Una scelta maturata dopo lunghe settimane di crisi politica. Andare contro l’orientamento di un gruppo non significa tradirlo, ma semplicemente prenderne le distanze rispetto a una scelta di condivisione comune.



Il mio sì al bilancio del 17 luglio non è un voto “contro” qualcuno, né “a favore” di qualcun altro. È un voto esclusivamente per Avellino e per gli avellinesi. È un gesto verso una città che non merita un anno di commissariamento. Non perché il commissario rappresenti un male assoluto, ma perché Avellino ha bisogno di una guida politica, di un’amministrazione che faccia scelte, si assuma responsabilità e tracci una direzione chiara.



La mia uscita dal gruppo “Siamo Avellino” è stata determinata proprio dalla mancanza di quella guida politica che ci aspettavamo. Una leadership che dicesse quali fossero i progetti e le priorità per la città. Su questo, la sindaca Laura Nargi sa bene quali siano state le mie riflessioni e le mie perplessità.

Eppure, anche oggi, tendo ancora una mano alla sindaca. Come ho sempre fatto nei miei comunicati, rinnovo la mia fiducia – ma costruita sui fatti, sul dialogo, sulla trasparenza. Perché Avellino non può aspettare, e la politica non può sottrarsi alle proprie responsabilità.



Da oggi sono indipendente, ma non solo. Cammino accanto ai cittadini, con il solo obiettivo di lavorare per il bene comune qualora questa amministrazione dovesse ancora proseguire. “Questo è il mio patto per Avellino!”