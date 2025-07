Avellino, approvazione del bilancio e la quota 17: ecco quanti voti mancano Per far passare il Rendiconto 2024 c’è bisogno almeno di 17 voti, la Nargi al momento ne ha 14

Per far passare il Rendiconto 2024 c’è bisogno almeno di 17 voti, ma al momento la sindaca Laura Nargi potrebbe contare, al momento, solo su 14 voti: oltre al suo, ci sono i 5 del suo gruppo Siamo Avellino, i 4 del gruppo di ex festiani Coraggio per Avellino, i 2 del gruppo Moderati e Riformisti (Giuseppe Giacobbe e Sergio Trezza) e 1 di Gerardo Melillo (Forza Avellino), in ultimo si è aggiunto Gerardo Rocchetta (Viva la Libertà) che ha sciolto la riserva sul suo voto favorevole al bilancio.

Voto “in bilico” potrebbe essere quello del consigliere Ettore Iacovacci, che non ha condiviso la linea ufficiale del Pd. Insomma, si riduce il gap per raggiungere la famosa “quota 17”.

I contrari sono 18: Davvero e Viva la Libertà, Pd, Per Avellino con Gengaro, Movimento 5 stelle, Rino Genovese.