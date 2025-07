Avellino: servizi sociali, sbloccati 2,2 milioni per anziani, disabili e minori Nargi: "Testimoniano l’impegno dell’Azienda Consortile nella corretta gestione"

Il Cda dell’Azienda speciale consortile, presieduto dal Sindaco di Avellino, Laura Nargi, ha approvato il riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi 2024 del Consorzio e lo schema di Rendiconto 2024. Attraverso la prima operazione il Cda ha fatto sì che le risorse trasferite dagli enti sovracomunali a fine 2024 possano essere utilizzate nel prossimo Bilancio già approvato. Si tratta di oltre 2,2 milioni di euro che potranno che saranno immediatamente destinate ai servizi già approvati, in particolare per le aree di riferimento dedicate agli anziani, ai disabili ed ai minori ricadenti nell’ambito con Avellino capofila.

"Nuove risorse a chi ha più bisogno di aiuto"

"Queste attività, svolte con rigore e trasparenza, testimoniano l’impegno dell’Azienda Consortile nella corretta gestione delle risorse pubbliche, ma anche la nostra responsabilità amministrativa verso gli enti consorziati per la costruzione di una governance solida e affidabile. - afferma il presidente del Cda, Laura Nargi - Così potremo destinare nuove risorse a chi ha più bisogno di aiuto, proseguendo nel solco di un pieno rilancio dei servizi sociali in città e nell’ambito. Ringrazio gli uffici per il lavoro svolto con professionalità e dedizione".