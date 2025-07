Aree interne: un progetto che porterà ad Avellino 50 giovani da tutta Italia L'appuntamento al circolo della stampa sabato 19 luglio alle 11.00

Sabato 19 luglio alle ore 11:00, al circolo della stampa di Avellino, l’associazione Give Back

Giovani Aree Interne presenterà il nuovo progetto Erasmus+ Yes I Am: Youth Engagement for

Supporting Inland Areas Management.

L’incontro sarà l’occasione per illustrare alla stampa e alla cittadinanza tutte le finalità e le attività di un’iniziativa che punta a valorizzare il ruolo dei giovani nello sviluppo delle aree rurali.

Il progetto nasce per rispondere alle difficoltà strutturali che caratterizzano molte aree interne del

nostro Paese, da nord a sud: isolamento, carenza di servizi, spopolamento e scarsa partecipazione

delle nuove generazioni.

Yes I AM si propone di invertire questa tendenza, coinvolgendo direttamente i giovani in percorsi di formazione e di confronto sui temi delle politiche pubbliche per i territori rurali e aumentando così il loro spirito di iniziativa, la loro creatività e la loro capacità di policy-building.

Il cuore del progetto sarà la “Scuola di Ruralità”, un policy lab in programma a Bagnoli Irpino e

Villaggio Laceno dal 26 luglio al 1° agosto 2025, che vedrà la partecipazione di oltre 50 giovani dai 18 ai 30 anni provenienti da tutta Italia.

I partecipanti, oltre a elaborare una proposta di legge sul tema delle aree interne e della partecipazione giovanile, che sarà presentata nella sessione plenaria conclusiva del 31 luglio, avranno l’opportunità di incontrare esponenti della politica e del mondo accademico con cui confrontarsi; sono, inoltre, previste attività di esplorazione del territorio, in particolare del Villaggio Laceno, disegnate secondo la metodologia del serious-game.

“Siamo entusiasti di tornare a Bagnoli Irpino con un nuovo Erasmus” - dichiara il presidente

dell’associazione Roberto Sullo. “Troppo spesso, la riflessione politico-culturale è stata sostituita da

narrazioni di marketing territoriale, lontane dalla realtà di chi vive quotidianamente questi luoghi. Le

aree interne non possono essere ridotte a immagini nostalgiche: serve una visione concreta e

condivisa, che parta dall’ascolto e dalla comprensione dei fenomeni.

Con questo progetto, vogliamo contribuire ad aprire una nuova stagione di investimenti nei servizi essenziali e nella riduzione delle diseguaglianze territoriali.”

Il progetto prevede, infine, la realizzazione di altri due eventi di partecipazione giovanile nei mesi

successivi, oltre che la produzione di materiali di disseminazione (tra cui un Handbook su giovani,

ruralità e politiche pubbliche), portando alla creazione di una rete stabile di organizzazioni e di singoli

capaci di intercettare nuove opportunità per favorire la crescita delle aree interne in Italia e in Europa.