Incontro tra Ance e Ordini professionali: sì al progetto ferroviario del futuro Nella sede di via Palatucci confronto tra costruttori, tecnici e accademici sul piano Smithbarracco

Presso la sede di Ance Avellino in via Palatucci, si è svolto un importante incontro tra il presidente dell’associazione dei costruttori, Silvio Sarno, e i rappresentanti degli Ordini professionali della provincia. Al centro del dibattito, il progetto ferroviario ideato dallo studio Smithbarracco e recentemente illustrato alla stampa: un’infrastruttura destinata a connettere e trasformare l’Irpinia.

La visione di Smithbarracco e il ruolo della comunità

L’architetto Mauro Smith ha ribadito la necessità di un approccio partecipativo alla trasformazione urbana, sottolineando come la consapevolezza collettiva possa rafforzare e indirizzare positivamente il cambiamento. Il progetto ferroviario, nella sua visione, rappresenta un’occasione per ripensare il territorio in chiave moderna, sostenibile e interconnessa.

Tutti gli Ordini al tavolo del confronto

All’incontro hanno preso parte i vertici degli Ordini degli Architetti, degli Ingegneri, dei Geologi, dei Commercialisti e degli Avvocati. Presenti anche rappresentanti dell’Università del Sannio e della Federico II, professionisti del settore edilizio e ingegneri di Hitachi Rail. Le testimonianze raccolte hanno confermato un forte interesse per l’iniziativa e una volontà diffusa di partecipazione al progetto.

Nasce l’idea di un manifesto unitario

Tra le proposte accolte con entusiasmo, quella avanzata da Erminio Petecca – ex presidente dell’Ordine degli Architetti – di sottoscrivere un manifesto comune che impegni tutte le categorie professionali nella costruzione di un piano condiviso, concreto e operativo. L’idea è stata recepita come un segnale di unità e responsabilità collettiva.

Un pensatoio aperto per rilanciare l’Irpinia

Il presidente Silvio Sarno ha evidenziato l’importanza di trasformare questo confronto in un laboratorio permanente di idee e strategie. La presenza trasversale di tutte le professionalità è stata voluta per creare un vero crocevia di esperienze e riflessioni. L’obiettivo è avviare un processo totalmente nuovo, capace di produrre una svolta reale nello sviluppo del territorio.

Prossime tappe: coinvolgimento dei sindaci

Il cammino di concertazione non si ferma. Nei prossimi incontri, protagonisti saranno i sindaci dei comuni coinvolti dal tracciato ferroviario. Il dialogo con le amministrazioni locali sarà fondamentale per integrare il progetto nelle esigenze concrete dei territori e costruire una visione unitaria che parta dalle comunità.