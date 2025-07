Avellino, è morto Oscar Pesiri: addio all'ingegnere gentiluomo Domani i funerali nella chiesa di Santa Maria delle Grazie ad Avellino. Cordoglio a Gesualdo

La comunità irpina è in lutto per la scomparsa dell’ingegnere Oscar Pesiri. Persona perbene, uomo di altri tempi, l’ingegnere Pesiri aveva 82 anni. Storico ingegnere irpino ha svolto la sua attività con rigore, discrezione e profondo senso etico.

Cordoglio a Gesualdo ed Avellino

Alla notizia della sua scomparsa, l’intera cittadinanza di Avellino e quella di Gesualdo, paese natio di Oscar con cui sempre profondo si è mantenuto il legame, si è stretta con commozione intorno alla sua famiglia. Un pensiero carico di affetto e vicinanza va al figlio, Fabrizio Pesiri, stimato notaio; alla figlia Loredana, e all’amata moglie Carmina, al genero Maurizio, ai fratelli Edgardo e Vittorio, agli adorati nipoti ai parenti tutti. I funerali saranno celebrati domani alle ore 16, nella chiesa di Santa Maria delle Grazie. Le esequie, curate dall'agenzia funebre Giordano-Benevento, muoveranno alle ore 15.30 da contrada Archi parco Gilia, per proseguire per la chiesa, dove sarà officiato il rito religioso. Dopo i funerali il feretro sarà accompagnato dai familiari a Gesualdo, per la tumulazione.