Terremoto nella notte in Irpinia: scossa di magnitudo 3.5 a Bonito Il sisma è stato registrato alle ore2.54

Terremoto nella notte in provincia di Avellino: sisma 3.5 a Bonito. L'evento tellurico è stato distintamente avvertito da molti residenti del piccolo comune irpinone non solo. La scossa è stata registrato alle ore 2:54 italiane nei pressi del comune di Bonito, in Irpinia.

L'epicentro a Bonito

L'epicentro è stato registrato dai sismografi dell'Ingv a circa 3 chilometri a sud-est del centro abitato del piccolo comune irpino. La profondità stimata a 17 chilometri. L'evento è stato localizzato dalla sala sismica dell'istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv) di Roma.

Le segnalazioni sui social

Sebbene non siano stati segnalati danni a persone o cose, la scossa è stata avvertita in diverse località dalla valle del Calore all'Ufita in modo particolare, destando preoccupazione tra i residenti. Non sono pervenute richieste di intervento da parte delle autorità locali. Movimento tellurico avvertito non solo nella provincia di Avellino ma anche nel Sannio.

Ieri un precedente sisma

Ieri l'Ingv aveva segnalato un'altro terremoto sempre in Provincia di Avellino, con epicentro a Venticano..