Giubileo dei giovani a Roma: ecco la cartolina della diocesi di Ariano-Lacedonia "Essere Chiesa é sentirsi al sicuro...noi lo siamo!"

"Essere Chiesa é sentirsi al sicuro...noi lo siamo!" E' la cartolina emozionante dei giovani della diocesi di Ariano Irpino-Lacedonia, insieme ai sacerdoti e diaconi al Giubileo dei giovano accorsi da igni parte del mondo a Roma.

Parteciperanno così come avvenuto ieri ai “Dialoghi con la città”, eventi di carattere culturale, spirituale, artistico e musicale diffusi in oltre 30 luoghi di Roma, tra centro e periferia, in piazze, chiese, teatri, auditorium.

"Gesù ci dice: “Voi siete il sale della Terra, voi siete la luce del mondo". Sono state queste le parole di Papa Leone XIV, arrivato a sorpresa in piazza San Pietro, al termine della celebrazione di benvenuto del Giubileo.

"Speriamo che tutti voi siate sempre segni di speranza nel mondo! Avrete l’opportunità di essere una forza che può portare la grazia di Dio, messaggio di speranza, una luce alla città di Roma, all’Italia e a tutto il mondo. Camminiamo insieme con la nostra fede in Gesù Cristo. Il nostro grido deve essere per la pace nel mondo. Vogliamo la pace nel mondo!"