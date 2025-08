Franza difende Francesca Albanese: "Giusto boicottare i prodotti made in Israel" Il report denuncia l’esistenza di una rete internazionale di interessi economici e industriali

"E' stato un onore averti consegnato le chiavi della città, della nostra città, della tia Ariano. Con questo atto simbolico, abbiamo voluto suggellare un patto con te e con il tuo coraggio, perché alle parole di sostegno morale e di gratitudine per il tuo lavoro facciano seguito azioni concrete e di lotta civile e militante".

Lo afferma convintamente il sindaco di Ariano Irpinio Enrico Franza rivolgendosi a Francesca Albanese.

"Il modo migliore per onorare il tuo impegno a difesa del popolo palestinese è quello di accogliere l’invito di ieri a boicottare i prodotti made in Israel e far sentire la nostra voce.

La tua, cara Francesca, l’hai fatta sentire ancora una volta chiara e forte il 30 giugno scorso quando hai presentato al Consiglio Onu per i diritti umani il report «From economy of occupation to economy of genocide»: dalle armi alla logistica, una ricognizione del modo in cui si lucra sulle pratiche perpetrate da Israele.

Il report denuncia l’esistenza di una rete internazionale di interessi economici e industriali - governi, aziende, banche e istituzioni accademiche - che alimentano direttamente o indirettamente l’apparato bellico israeliano impiegato per l’occupazione e la repressione della popolazione palestinese, configurando una complicità sistemica in gravi violazioni del diritto internazionale.