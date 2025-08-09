Strategia aree interne: Uncem al lavoro per superare frammentazioni Giudicato importante l'impegno del ministro Foti

"Uncem riconosce come strategico e molto importante l'impegno del Ministro Foti per dare corpo alla strategia nazionale aree interne spendendo tutte le risorse non spese e investendone nuove.

La Cabina di regia ha confermato questa impostazione, togliendo di mezzo i proclami di troppe figure che hanno fatto troppe polemiche nei giorni scorsi.

Uncem è sempre stata realista e sul fronte della concretezza. La Snai è importante e riparte grazie all'impegno del Governo, con il Parlamento.

I territori e le regioni possono efficacemente lavorare per spendere quanto stanziato e non speso, per dare concretezza ai piani, per evitare difficoltà e dare continuità alle iniziative nate in dieci anni di strategia. Uncem conferma al ministro Foti e al dipartimento della Coesion tutto il supporto e l'impegno".