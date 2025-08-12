"Rischio rincari, ma l'acqua non c'è: in Irpinia scene da terzo mondo" Emergenza idrica, protesta dei cittadini. Vincenzo da Monteforte: da giorni senza acqua di notte

Emergenza idrica in Irpinia, continuano le proteste dopo la notizia dei rincari in arrivo. Ma non solo. L'emerenza acqua sta continuando ad imporre interruzione in molti comuni, scatenando l'ira dei cittadini. Stamane la segnalazione in redazione arriva da Monteforte Irpino. A scrivere una mail è Vincenzo che racconta la sua quotidiana odissea, tra rubinetti a secco e disagi. "La mia residenza è nel Comune di Monteforte Irpino alla via Piano Alvanella . In merito al servizio idrico a carico della Società Alto Calore segnalo che puntualmente ogni giorno, (ormai da decine di giorni), il servizio viene interrotto intorno alle ore 23:00 per poi riprendere gradualmente al mattino intorno alle ore 07:00.

Per motivi di lavoro esco da casa ogni mattina intorno alle ore 05:30 e, sistematicamente, sono costretto a lavarmi (anzi a "sciacquarmi") con dell'acqua che la sera precedente è stata depositata in un contenitore di plastica. Ora i dirigenti di questa azienda hanno anche il coraggio di aumentare le tariffe del 20/30% (almeno da quanto leggo dai giornali). Questo aumento in cambio di quale servizio? visto che almeno per dove abito io sembra di essere nel terzo mondo".

