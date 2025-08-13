Tariffe acqua, Buonopane: proporrò un documento per bloccare gli aumenti "Emerge la necessità di congelare tale incremento tariffario"

Il presidente della Provincia, Rizieri Buonopane, esprime “apprezzamento per la convocazione dell’assemblea dei soci di Alto Calore Servizi da parte dell’amministratore unico Antonello Lenzi, per discutere dello stato del concordato e delle connesse misure di adeguamento tariffario, insieme all’emergenza idrica”.

“In quella sede – dichiara il presidente Buonopane – proporrò all’attenzione dei colleghi sindaci un documento per tentare di approvare un deliberato che sospenda la decisione di incrementare il costo della tariffa stessa.

Com’è noto, nella qualità di presidente della Provincia di Avellino mi sono già espresso contro l’aumento, condividendo il percorso finora intrapreso da colleghi sindaci e associazioni.

Emerge la necessità di congelare tale incremento tariffario che inciderà in maniera pesante sui bilanci delle famiglie e delle imprese. E ciò, peraltro, in un periodo di grave crisi del servizio per le continue sospensioni dell’erogazione dell’acqua.

Una tale decisione così impattante, come quella di incrementare i costi – prosegue il presidente Buonopane -, impone una condivisione del dibattito per verificare l’opportunità di rinviare l’aumento e riconsiderare al ribasso le quote percentuali, che portano a fare crescere in maniera esponenziale gli oneri a carico dell’utenza.

Ritengo sia necessaria una presa di posizione netta e robusta dei sindaci per chiedere all’Ente Idrico, a cui ovviamente spetta la decisione, di bloccare tutto e di rinviare almeno al prossimo anno il confronto sull’argomento”, conclude il presidente Buonopane.