Avellino, carta d'identità elettronica: ecco come fare per i ritiri

Si comunica che in via del tutto eccezionale, nelle giornate di martedì 19 agosto 2025 e martedì 26 agosto 2025 il servizio di rilascio delle carte di identità elettronica sarà attivo solo su prenotazione così come nei restanti giorni della settimana.
Per eventuali urgenze motivate e certificate sarà possibile contattare telefonicamente la responsabile del servizio, la dott.ssa Gaetana Rescigno ai seguenti numeri: 0825 200395 – 339 4402980.
A partire da settembre, a meno di ulteriori comunicazioni, solo nelle giornate di martedì il servizio allo sportello sarà fruibile ad ogni cittadino senza appuntamento mentre per i restanti giorni della settimana resta obbligatoria la prenotazione online.