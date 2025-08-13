Avellino: caos Ztl e ombrelli che volano via, l'amara realtà del centro storico Le installazioni colorate in via Nappi sono già distrutte dal vento, si staccano e cadono al suolo

Confusione, caos e automobilisti in difficoltà. I nuovi dispositivi per il controllo della Ztl mandano in tilt gli avellinesi. Orari non chiari, segnaletiche che ingannano. Insomma tra via Conservatorio e via Nappi ancora una volta commercianti e residenti sono sul piede di guerra.

E a via Nappi insiste un'altra preoccupazione, quella degli ombrelli colorati sospesi, dal cielo alla terra è un attimo. Basta un soffio di vento per farli staccare dall'installazione e volano ovunque, con il rischio di colpire passanti o danneggiare le auto.

Gli ombrelli, dunque, non riparano più dalla pioggia ma servono a ricordarci che anche l’arredo urbano prende il volo.