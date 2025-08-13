Piazza Kennedy, linea dura del commissario: stop ad alcol e assembramenti In seguito alle numerose segnalazioni di degrado, pronta anche la disinfestazione

"In relazione alle varie segnalazioni e agli episodi di disturbo della quiete pubblica, di degrado, di risse e litigi tra i soggetti che stazionano in orari serali, ma non solo, nella zona del Parco di Piazza Kennedy, fatti che sono stati oggetto di approfondimento nella riunione del Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, che si è tenuto presso la Prefettura di Avellino lo scorso lunedì 11 agosto 2025, il Commissario Prefettizio di Avellino, la Dott.ssa Giuliana Perrotta, ha emesso un'ordinanza ai sensi dell’art. 54 co. 4 Tuel che prevede il divieto di stazionamento e assembramento nelle ore notturne, e il divieto di consumo di bevande alcoliche in tutta la zona dalle ore 16.00 alle ore 7.00.

L’ordinanza immediatamente esecutiva avrà durata fino al 15 settembre.

Nel parco in questione, sarà inoltre effettuata una pulizia straordinaria ed è stata richiesta ai competenti organi sanitari una disinfestazione.

Ciò al fine di assicurare migliori condizioni igienico-sanitarie a tutela di tutti i frequentatori del parco. Agli stessi si raccomanda il rispetto delle regole fondamentali nella fruizione degli spazi pubblici: quali il divieto di abbandonare rifiuti, anche di piccole dimensioni come cicche di sigarette o lattine; l’obbligo di tenere i cani al guinzaglio e con museruola; l’obbligo della raccolta delle deiezioni canine.

La Polizia Locale che insieme alle altre forze di Polizia intensificherà i servizi di vigilanza nella zona a seguito delle determinazioni assunte in sede del citato C.P.O.S.P., controllerà il rispetto di tali regole con il massimo rigore.