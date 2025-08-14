Asl Avellino: direzione strategica visita strutture territoriali e ospedali Potenziamento dei servizi sanitari al cittadino sia a livello territoriale che ospedaliero

Prima visita della direzione strategica dell’Asl sul territorio. Il direttore generale Maria Concetta Conte, accompagnata dal direttore sanitario Emilia Anna Vozzella e dal direttore amministrativo Gaetano Memoli, ha visitato le strutture territoriali e i presidi ospedalieri dell’Asl di Avellino.

Dopo l’incontro di lunedì scorso con il personale della sede centrale di Avellino, il primo passo della direzione strategica è stata la visita mercoledì dell’Sps di Bisaccia, distretto sanitario e dell’ospedale di Sant’Angelo dei Lombardi, e oggi del distretto sanitario e ospedale di Ariano Irpino per un saluto ai dipendenti.

In un clima di grande collaborazione la direzione strategica ha avuto un confronto attivo con i direttori delle strutture sanitarie e ospedaliere, i medici e il personale sanitario e amministrativo con l’intento di avviare un dialogo funzionale all’individuazione e risoluzione delle criticità esistenti e al potenziamento dei servizi sanitari al cittadino sia a livello territoriale che ospedaliero