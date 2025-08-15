Ferragosto, Avellino celebra la Madonna Assunta: processione e banda in città Alle 19.30 la processione. Dalle 9.30 inizia il tour della Banda di Bisceglie tra le strade

Avellino e la sua Regina. Oggi si celebra la Madonna Assunta in città ed è previsto un ricco appuntamento di fede e tradizione. Per l’occasione l’Amministrazione comunale, in stretto raccordo con la Prefettura di Avellino, ha predisposto un piano per la vigilanza, soprattutto in vista della affollata processione che dalle ore 19 gran parte del centro urbano, partendo dal Duomo, tappa anche di arrivo del percorso. Da quell’ora saranno interdette alla circolazione anche arterie principali, quali ad esempio via Circumvallazione, piazza Aldo Moro, via Colombo, viale Italia, piazza Libertà e piazza Amendola. Nel frattempo, a ridosso del centro storico, torna percorribile via De’ Renzi. A dare un tocco musicale alla giornata ci ha pensato il parroco del Duomo, don Pasquale Iannuzzo, che ha voluto portare in città la Banda Musicale di Bisceglie, formazione di livello nazionale. La banda animerà le strade cittadine per tutta la giornata di oggi 15 agosto e, al termine della processione, terrà un concerto in Piazza Duomo. Prima tappa stamattina per un concerto lungo il corso, ma la musica sarà il richiamo della festa religiosa per tutto il iorno. Gran finale intorno alle 22.30 in piazza Duomo per il concerto che chiuderà la giornata.