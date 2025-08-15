Assegno di inclusione: l'annuncio di poste italiane per gli aventi diritto Accredito assegno mensilità agosto ok

Poste Italiane comunica che ha provveduto ad accreditare l’assegno di inclusione della mensilità di agosto e del contributo straordinario di luglio, a tutti i cittadini aventi diritto.

Grazie ad un ingente sforzo tecnologico e allo straordinario impegno dei suoi dipendenti: l’azienda in queste giornate di festa, si è attivata immediatamente per far fronte alle esigenze dei cittadini dando seguito a quanto disciplinato dal recente decreto sul contributo straordinario e al flusso informativo dell’Inps del 13 agosto.